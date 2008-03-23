Депутаты Томенко и Ляшко предлагают увеличить размер алиментов

Народные депутаты от БЮТ предлагают Верховной Раде увеличить минимальный размер алиментов до размера прожиточного минимума, установленного для ребенка соответственно возраста.

Соответствующий проект Закона “О внесении изменений в Семейный кодекс Украины”, внесенный народными депутатами Олегом ЛЯШКО и Николаем ТОМЕНКО, зарегистрирован в ВР.

Законопроектом также предусматривается увеличение до размера прожиточного минимума временной государственной помощи в случае, если местожительство родителей не известно или они уклоняются от уплаты алиментов, или не имеют возможности содержать ребенка.

Действующим законодательством предусмотрено, что минимальный размер алиментов и государственной помощи на одного ребенка не может быть меньше 30 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.