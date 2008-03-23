На место катастрофы отбыл посол Украины в Китае

Физическое состояние шести спасенных украинских моряков судна „Нафтогаз-67”, затонувшего вблизи Гонконга, удовлетворительное, ни один из моряка не имеет телесных повреждений.

Как сообщили УНИАН в Министерстве иностранных дел, потерпевшие находятся на территории Специального административного района (САР) КНР Сянган (Гонконг).

В сообщении отмечается, что 22 марта в 21.26 по местному времени (в 15.26 по киевскому времени) в Южно-Китайском море вблизи САР Сянган произошло столкновение украинского судна „Нафтогаз-67” с китайским судном.

Вследствие катастрофы украинское судно со всеми 25-ю членами экипажа, 24 из которых – граждане Украины, затонуло. В ходе спасательных работ компетентными службами САР Сянган были спасены 6 граждан Украины.

Поисково-спасательные работы в районе катастрофы продолжаются. К поиску привлечены подразделения морской полиции и противопожарной безопасности САР Сянган, в работах принимают участие водолазы и вертолет.

Посольством Украины в КНР создана специальная оперативная группа, членами которой установлен контакт с компетентными службами САР Сянган и получается оперативная информация о ходе и результатах поисково-спасательных работ.

С целью выяснения обстоятельств трагедии и оказания организационно-правового содействия на место события отбыли посол Украины в КНР С.КАМЫШЕВ и консул Ж.ЛЕЩИНСКАЯ.