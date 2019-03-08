В "Крым SOS" предупредили об опасности "фатальных последствий" политики оккупантов

Правозащитница отметила, что вода так просто не появится на полуострове.

В аннексированном Крыму назревает серьезная экологическая катастрофа, идет активное образование солончаков. Жителей полуострова в этом году ждут значительные проблемы с водой.

Такое мнение озвучила координатор общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева, передает «Обозреватель». Она отметила, что причина такой ситуации – пять лет беспощадной эксплуатации Крыма оккупантами.

Читайте такжеПерила держатся на скотче: сеть шокировало фото из "процветающего" Крыма

"Экологические последствия в Крыму очень серьезные. Особенно это касается севера полуострова. Мы видели такие последствия в Армянске с "Крымским Титаном". Там резервуары с химическими препаратами, которые должны были быть под водой, но из-за недостатка они испаряются гораздо быстрее. Это не первый год, когда мы видим подобные проблемы", – сказала она.

Правозащитница добавила, что вода так просто не появится на полуострове. Если последние пять лет крымчанам везло с частыми дождями, то сейчас такой возможности нет, отметила Ташева.

"Если пообщаться с теми, кто ведет сельское хозяйство на севере Крыма, то они объясняют, что не могут его вести так, как раньше. Фактически, это опустошение земель. Также в Крыму бурят глубинные скважины, через которые выкачивают воду. Это будет иметь фатальные последствия", – сказала она.