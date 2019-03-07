Строительство Крымского моста привело к новой проблеме на полуострове

Среди факторов, способствовавших подорожанию квартир в оккупированном Крыму, эксперты называют открытие моста на полуостров.

Из-за строительства Керченского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, в Крыму взлетели цены на недвижимость.

Темпы роста стоимости вторичной недвижимости в Крыму превысили московские вдвое, пишет "Коммерсант".

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На сегодня стоимость квартир на вторичном рынке на аннексированном полуострове в среднем выросла на 14% — до 92 тысяч рублей за квадратный метр (37 тис. грн - Ред.), тогда как в Москве — на 6,9%, до 203 тысяч рублей за квадратный метр.

Среди факторов, способствовавших подорожанию квартир в оккупированном Крыму, эксперты называют открытие моста на полуостров.

Ранее сообщалось, что у оккупантов в аннексированном Крыму возникла новая проблема при строительстве железнодорожных подходов к Керченскому мосту. В поселке Багерово при подготовке к укладке железнодорожных путей строители повредили водопроводные трубы, которые теперь заменяются новыми.