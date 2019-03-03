Задержанному в оккупированном Крыму архиепископу Клименту грозит арест до 15 суток

Клименту придумали новое обвинение. Якобы он ругался с кем-то на автостанции и использовал при этом бранные слова.

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща) вывозят из центрального райотдела полиции Симферополя в Киевский райотдел полиции Симферополя. Ему грозит до 15 суток административного ареста.

Об этом сообщает представитель инициативы «Крымский процесс» Михаил Батрак.

По словам Батрака, основанием для задержания, как объяснили силовики, был анонимный телефонный звонок в полицию, где неизвестный заявил о краже в храме Православной церкви Украины (ПЦУ), настоятелем которой является Климент.

Однако, после того, как ему не смогли представить обвинение в краже вещей из его же храма, ему придумали новое обвинение. Якобы он ругался с кем-то на автостанции и использовал при этом бранные слова. За это Клименту якобы и грозит до 15 суток административного ареста.

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«Интересным фактом является то, что задержали и обыскали Климента раньше чем в полицию поступил звонок о, якобы, пропавших вещах из храма и список, якобы пропавших вещей, совпал со списком вещей которые нашли в архиепископа Климента во время обыска. То есть, его сначала задержали и обыскали, а потом начали придумывать для этого повод», — написал представитель «Крымского процесса».

"После того, как ему в центральном райотделе полиции не смогли предъявить обвинение в краже вещей из его же храма, ему придумали новое обвинение (мелкое хулиганство: до 15 суток административного ареста), якобы он ругался с кем-то на автостанции и использовал при этом бранные слова. Сейчас Климента доставили в Киевский райотдел полиции города Симферополь, где должны оформить на него административный протокол за мелкое хулиганство", - добавил он.

Как сообщалось, сегодня, 3 марта, на автовокзале во временно оккупированном Симферополе задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента. Его повезли в центральный райотдел полиции в городе.