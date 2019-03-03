"РФ продолжает наступление на украинское православие": МИД о задержании архиепископа Климента в Крыму

В МИД подчеркнули, что настоящие гонения на религиозные свободы и права верующих происходят в незаконно оккупированном Крыму.

В Министерстве иностранных дел Украины выражают обеспокоенность по поводу задержания в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной церкви Украины Климента.

Об этом говорится на странице пресс-секретаря пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко в Twitter.

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“Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыму архиепископа ПЦУ Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие на оккупированной территории”, – говорится в сообщении.

Она добавила, что настоящие гонения на религиозные свободы и права верующих происходят в незаконно анексованому Крыму.

«Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ», - написала пресс-секретарь МИД Украины.

Как сообщалось, сегодня, 3 марта, на автовокзале во временно оккупированном Симферополе задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента. Его повезли в центральный райотдел полиции в городе.