В Украине появился новый курорт государственного значения

Куяльницкий лиман и Куяльницкие месторождение минеральных вод отнесены к категории лечебных.

Президент Украины Петр Порошенко подписал в Одессе закон о признании Куяльника курортом государственного значения.

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко подписал этот закон во время заседания Совета регионального развития.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов обратился к руководителям фракций Верховной Рады относительно принятия законопроекта «Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения».

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Справка УНИАН. Природные минеральные воды и соль Куяльницкого лимана (Одесская область) применяются при лечении широкого спектра заболеваний у взрослых и детей. В частности, речь идет о заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварения и других. Этот лиман - уникальное месторождение иловых грязей и рапы. Его свойства сравнивают с Мертвым морем.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 11 декабря 1996 года «Об утверждении перечня водных объектов, относящихся к категории лечебных», Куяльницкий лиман и Куяльницкие месторождение минеральных вод отнесены к категории лечебных.