MARUV присудили награду в России

Исполнительница победила в РФ в номинации "Прорыв года".

Украинской певице MARUV (Анне Корсун), которая после победы в национальном отборе на Евровидение 2019 не смогла найти общий язык с Общественным и отказалась ехать на песенный конкурс, присудили награду в РФ.

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Артистка одержала победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018. Сама MARUV за наградой не поехала.

Напомним, опальная украинская певица Ани Лорак получила сразу три награды на российской музыкальной премии ZD AWARDS. "Лучшая певица", "Лучшее шоу", "Sexy singer", - перечислила артистка свои достижения в РФ.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

НОТУ, как и каждый год, предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие».

Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.