Командир спецназа рассказал, кто и в кого стрелял на Майдане 18-20 февраля 2014 года

Данное интервью было подготовлено практически по «горячим следам», в марте 2014 года, для последнего номера газеты «Коммерсант-Украина», который так и не вышел в свет, сегодня издание Апостоф решило опубликовать его в честь годовщины тех трагических событий.

В частности Стрельченко рассказал, что 18 февраля у его отряда уже была четкая информация о том, что у протестующих есть огнестрельное оружие, поэтому для контроля за их передвижением на баррикадах на улице Грушевского выставили группу наблюдения. Около 9.00 в правительственном квартале начались перемещения протестующих и ситуация начала быстро выходить из-под контроля.

Однако, по словам командира отряда "Омеги", его бойцы не участвовали в расстреле протестующих на Майдане и прилегающих улицах, не смотря на несколько случаев стрельбы со стороны митингующих.

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"Большинство позиций, с которых расстреливали митингующих и милиционеров, были расположены в окнах гостиницы, выходящих на Майдан Незалежности, Октябрьский дворец, Кинопалац и начало улицы Институтской. На выложенных в интернете видео видно, что стрельба часто велась во фланг и тыл протестующим. Так была расстреляна группа, укрывшаяся за каменным парапетом на Институтской. На видео видно, что люди падают лицом по направлению движения, что свидетельствует о стрельбе в них сзади. Это явно стреляли не с нашей стороны", - рассказал он, в частности, отметив, что не осведомлен об участии других подразделений. Снайперами, по его мнению, несомненно были профессионалы с боевым опытом.

Также Стрельченко рассказал о реакции бойцов на политические решения 20-21 февраля.

"Утром мы узнали из интернета, что между президентом Виктором Януковичем и оппозицией начались переговоры, что принято решение о выводе войск из Киева. Однако нам приказов никто не отдавал. Непонятно было, что делать. Начальство просто не отвечало на мои телефонные звонки... Общее мнение бойцов было таким, что нас просто предали. Мы подождали, пока уедут все бойцы ВВ, и отправились на свою базу", - объяснил он.

Ранее УНИАН сообщал, что, бывший комендант Майдана, первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что на последнем этапе Майдана было заметно, что начинает действовать третья сила, возможно, это были российские спецслужбы.