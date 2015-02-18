Парубий: по активистам Майдана и сотрудникам "Беркута" "работал" российский спецназ

Об этом в интервью РБК-Украина сказал бывший комендант Майдана, первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, он выразил такое предостережение на совете Майдана.

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По мнению Андрея Парубия, их действия состояли в неожиданных, жестких атаках на майдановцев, и провокации конфликта.

"Если мы оказывались на том или ином этапе в позиционном противостоянии, то оно через 15-20 минут перерастало в активное. Именно поэтому на последнем этапе Майдана я практиковал походы. Их преимущество состояло в том, что мы не стояли на месте и, соответственно, когда колонна движется, уменьшается вероятность появления жесткого конфликта", - рассказал Андрей Парубий.