В НОТУ рассказали, поедет ли Украина на "Евровидение" в 2020 году в случае победы России

В случае победы России в конкурсе Украина не будет принимать в нем участие.

Во время пресс-конференции представителям НОТУ был поставлен интересный вопрос относительно того, будет ли участвовать Украины в "Евровидении" в случае победы России на конкурсе.

На что генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания, ответил, что "нет".

"Если победит Россия, мы не будем участвовать в" Евровидении ", - отметил Аласания.

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Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. Артистка жаловалась на некоторые пункты предложенного ей договора: "Раньше я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене".

26 февраля, финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ. Такое же решение затем приняла KAZKA.