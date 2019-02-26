Кто поедет на Евровидение 2019 от Украины: в Общественном объяснили (видео)

Другому кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении-2019, предложат тот же договор, от которого отказалась MARUV.

В Общественном заявили, что выберут представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение-2019 среди всех финалистов национального отбора.

Об этом сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова, передает "Громадське".

"Сначала мы проконсультируемся с Европейским вещательным союзом о политизации процесса отбора в Украине. Как это повлияет вообще на наше участие в этом году. Затем мы пообщаемся с юристами, мы хотим продолжать принимать в этом участие как вещатель. Затем мы пообщаемся с менеджментом артистов. А потом мы примем решение", — пояснила она.

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На вопрос, отличается ли договор, который предлагали MARUV, от договора, который предлагали победителям нацотбора в прошлые годы, Кольцова ответила, что новым был только пункт о запрете выступать в России.

"То, что артист выложил интерпретацию этих пунктов... там просто очень много стандартных пунктов из правил Евровидения. Кроме пункта об отмене гастролей в РФ — об отмене на время проведения конкурса", — сказала она.

Представительница Общественного подтвердила, что MARUV была согласна отказаться от выступлений в России, добавив, что ранее этот пункт не применяли, потому что артисты, выступающие в России, не попадали в финал нацотбора.

"В каждом отборе были артисты, которые на тот момент выступали в РФ, ни один из них не выходил в финал, поэтому мы не применяли эту норму. Договор был всегда, добавили этот пункт после первого полуфинала, когда появились реальные шансы на то, что у нас будет такой кейс, и нужно будет толковать это и для общества, и наружу", — рассказала Кольцова.

Также она добавила, что другому кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении-2019, предложат тот же договор, от которого отказалась MARUV.

Напомним, кроме MARUV в финале национального отбора также принимали участие группы Freedom Jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между Общественным и певицей провалились.