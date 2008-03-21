Крымчанам раздадут 100 тысяч карманных иконок

100 тысяч карманных иконок Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы с 90-м псалмом на обратной стороне раздадут крымчанам в ходе духовно-просветительской благотворительной акции «Православная икона в каждый дом».

Всекрымская акция, организатором которой выступил Всеукраинский союз общественных организаций «Объединение организаций соотечественников «Русское содружество», стартует в Симферополе 22 марта.

Как сообщили УНИАН организаторы, акция проводится «в ознаменование совместного празднования Россией, Украиной и Беларусью 1020-летия крещения Руси».

Иконки передал в дар крымчанам один из древнейших русских монастырей - женский Боголюбский монастырь города Владимира, основанный святым благоверным князем Андреем Боголюбским.

Также переданы 250 икон большего размера Божией Матери «Песчанская» для передачи их на корабли Черноморского Флота России и на корабли ВМС Украины, казакам, общественно-патриотическим организациям Крыма.

Кроме того, 2 апреля из Севастополя в Москву стартует Крестный ход. Он проводится в ходе реализации Международной духовно-просветительской программы "Под Звездой Богородицы", благословленной Святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексием II и посвященной "историческому воссоединению Русской православной церкви". «Все 10 дней, в течение которых участники крестного хода будут идти по крымской земле, они будут раздавать иконы Боголюбского монастыря жителям городов и сел Крыма», - отмечают организаторы акции.