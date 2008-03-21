Чернигов не смог стать ”территорией без НАТО”

На очередной сессии Черниговского городского совета депутатам не хватило одного голоса, чтобы принять решение об объявлении Чернигова территорией без НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, во время принятия за основу проекта решения, который предложили депутаты от КПУ, “за” проголосовали 25 депутатов при необходимых 26 голосах, потому данный вопрос сняли с рассмотрения сессии.

Перед этим предложенный проект решения вызвал длительную дискуссию. Депутаты-коммунисты подчеркивали, что Чернигов имеет стратегическое положение, а потому необходимо урегулировать свое отношение к НАТО. Такое мнение поддерживали «регионалы». Так, один из депутатов отметил, что хотя решение горсовета и не будет иметь юридической силы, однако продемонстрирует отношение городского общества к этой проблеме, ведь, по его информации, 80-85% жителей Чернигова вступление Украины в НАТО не одобряют.

В то же время, представители УНП призывали не голосовать за проект решения, поскольку оно будет противоречить действующему законодательству.

Во время рассмотрения вопроса о НАТО на сессии под стенами горсовета около 150 сторонников КПУ и ПСПУ проводили митинг против возможного вступления страны в Североатлантический альянс.