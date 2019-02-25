"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко резко ответил на встрече с горняками о долгах по зарплате (видео)

Очевидцы сняли на видео, как глава государства пытается пояснить шахтерам, что долги по зарплатам уже выплачены.

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Червоноград Львовской области грубо ответил на выкрик из толпы.

Соответствующее видео разместили на YouTube-канале Zaxid.net. Очевидцы сняли на видео, как глава государства пытается пояснить шахтерам, что долги по зарплатам уже выплачены.

Во время выступления на сцене на Вечевой площади Порошенко объявил о том, что первый вице-премьер Степан Кубив прокомментирует ситуацию с задолженностью по зарплатам на ГП Львовуголь.

"Внимание! Я хотел бы сейчас попросить, чтоб Степан Кубив, первый вице-премьер, прокомментировал погашение задолженности по шахтерам. Да! Слава Богу", - сказал президент.

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Когда он начал уходить с трибуны, из толпы послышался какой-то выкрик и Петр Порошенко повернулся и сказал: "Да, мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина!".

Ранее в сети опубликовали аудиозапись разговора с голосом, похожим на Порошенко, и голосом, похожим на голос главы Нацкомиссии по ценным бумагам Тимура Хромаева.

Судя из записи, Порошенко позвонил чиновнику с целью уточнить, действительно ли тот написал пост в фейсбуке о недостаточности реформ в банковском секторе. В ходе беседы Порошенко перешел на повышенные тона, начал разговаривать на русском языке, при этом используя нецензурную лексику и обращаясь к Хромаеву на "ты".