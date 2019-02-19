"Бл*дь, где тебе, Тимур, реформы не хватает?": опубликована запись разговора Порошенко с главой Нацкомиссии по ценным бумагам (видео)

Соответствующую аудиозапись опубликовали в сети.

В сети опубликовали аудиозапись разговора с голосом, похожим на Порошенко, и голосом, похожим на голос главы Нацкомиссии по ценным бумагам Тимура Хромаева.

Об этом написал журналист Александр Дубинский в своем Facebook.

"Как и обещал, публикую полный аудио-файл, где голос, похожий на Порошенко, спрашивает у голоса, похожего на Хромаева - "где тебе еще, бдь, реформ не хватает?", - указывает журналист.

Читайте также"Да пошел ты": в Харькове с Порошенко произошел очередной конфуз (видео)

Судя из записи, Порошенко позвонил чиновнику с целью уточнить, действительно ли тот написал пост в фейсбуке о недостаточности реформ в банковском секторе. В ходе беседы Порошенко перешел на повышенные тона, начал разговаривать на русском языке, при этом используя нецензурную лексику и обращаясь к Хромаеву на "ты". Чиновник подтвердил, что это он написал пост, но не назвал это критикой. В итоге Порошенко пообещал на это отреагировать соответственно и не забыл поздравить Хромаева с праздником.

Также журналист предложил всем поделиться данным роликом, и принять участие во флешмобе - рассказать Порошенко, "где же нам еще, бдь, реформ не хватает".

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!