Евровидение-2019: Общественное решит, будет ли выступать MARUV от Украины

"В обществе сейчас есть разные мнения, или исполнитель, который имеет концертную деятельность в России, может представлять Украину", - отметила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова.

Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, еще не приняло окончательного решения.

Об этом в комментарии Общественному заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова.

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По ее словам, решение о представителе Украины на Евровидении-2019 НСТУ примет в течение 48 часов, а MARUV должна дать ответы на вопросы относительно договора в течение 24 часов.

«Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV», — рассказала Кольцова.

На вопрос, будет ли в противном случае Украину представлять группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе, Кольцова ответила: «К сожалению пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от MARUV ответы, и конечно хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: может ли артист, который представляет Украину на Евровидении, ездить с концертами в Россию».

На вопрос, есть ли конкретно требование к MARUV объявить о прекращении концертов в России, Кольцова ответила: «У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения — они должны его принять».

Сама MARUV во время общения с журналистами заявила, что на следующей неделе проведет пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы относительно выступлений в России.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, выиграла нацотбор от Украины на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

Анна Корсун активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом "Евровидения". В частности, 6 апреля она выступит в "Известия Hall" (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.