В Днепре дайверы потопили бюст Ленина (видео)
В Днепре дайверы утопили огромный бюст вождя пролетариата Владимира Ленина.
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"Предводителю революции надели яркую бандану и дорисовали усы, чтобы превратить в пирата. Ильича, изготовленного из водостойкой смолы, подводникам подарили их поклонники", - говорится в сюжете ТСН.
Таким образом, водолазы пополнили коллекцию подводного музея в Новониколаевском карьере. На глубине 34 метра уже есть, в частности, мотоцикл, автобус и другие экспонаты времен СССР.
По словам дайверов, они не просто складируют под водой хлам. Эта экспозиция является своеобразным искусственным рифом, где может жить местная фауна.
12 февраля в Украине обнаружили и снесли два памятника вождю мирового пролетариата.