В Днепре дайверы потопили бюст Ленина (видео)

Из символа коммунистов сделали пирата.

В Днепре дайверы утопили огромный бюст вождя пролетариата Владимира Ленина.

Читайте такжеВ Днепре националисты блокировали гостиницу, в которой нашли портреты Сталина и Ленина (фото, видео)

"Предводителю революции надели яркую бандану и дорисовали усы, чтобы превратить в пирата. Ильича, изготовленного из водостойкой смолы, подводникам подарили их поклонники", - говорится в сюжете ТСН.

Таким образом, водолазы пополнили коллекцию подводного музея в Новониколаевском карьере. На глубине 34 метра уже есть, в частности, мотоцикл, автобус и другие экспонаты времен СССР.

По словам дайверов, они не просто складируют под водой хлам. Эта экспозиция является своеобразным искусственным рифом, где может жить местная фауна.

12 февраля в Украине обнаружили и снесли два памятника вождю мирового пролетариата.