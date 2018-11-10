Куда уходит Ленин: Вятрович рассказал о судьбе декоммунизированных памятников

По его словам, часть из них была даже продана на разного рода аукционах.

Известный историк и глава "Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович рассказал, куда деваются декоммунизированные памятники Владимиру Ленину.

По его словам, "кладбища" для декоммунизированных памятников не существует, сообщает "Главред".

"Нет какого-то "кладбища". На самом деле владельцами демонтированных памятников являются местные общины, и именно они решают, что делать с ними дальше", – напомнил он.

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По его информации, часть из этих памятников хранится на территории отдельных коммунальных предприятий с тем, что, возможно, в будущем они будут переданы в музеи, если они имеют какую-то художественную ценность.

Другая часть памятников была переплавлена. "А впоследствии, возможно, из них сделают какие-то другие памятники", – добавил он.

По его словам, часть из них была даже продана на разного рода аукционах.

"Но абсолютное большинство этих памятников Ленину – это типичные гипсовые фигуры, сделанные по единому утвержденному коммунистической партией образцу, и поэтому они не представляли никакой ни художественной, ни материальной ценности. Очевидно, что абсолютное большинство таких памятников просто уничтожено", – резюмировал Вятрович.

Как сообщал УНИАН, Вятрович также рассказал, как в Украине изменится концепция 8 марта.