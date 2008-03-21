Синоптики обещают ухудшение погоды

По прогнозам синоптиков 22 марта в восточных областях пройдут небольшие осадки, днем в западной части умеренные осадки, преимущественно дождь, в Карпатах и Закарпатье сильные осадки; на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на юге и западе страны местами 1-3° тепла; днем 6-11° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 23-24 марта облачно с прояснениями. В западных областях дождь, кое-где с мокрым снегом, местами сильные осадки, 24 марта в Карпатах очень сильные осадки; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла, 24 марта на крайнем западе 2-7° тепла. В северных и центральных областях пройдет небольшой, местами умеренный дождь; температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в центральных областях до 16° тепла. В южной части, восточных, Днепропетровской областях без существенных осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, 24 марта в Крыму до 22°. В Украине, кроме южной части и восточных областей, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, 23 марта на юге и востоке, днем 24 марта в Украине порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

25-26 марта ожидаются небольшие и умеренные осадки, в виде дождя, в западной половине мокрого снега. Температура ночью на Правобережье от 3° тепла до 3° мороза, на западе до 6° мороза, на остальной территории 25 марта 4-10° тепла, 26 марта 0-6° тепла; днем 2-8° тепла, в южной и восточной части 25 марта 9-15°, 26 марта 5-11° тепла.

В Карпатах временами небольшой снег; температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

22 марта в Киеве и области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 10° тепла. По области температура ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла.

23-24 марта сохранится облачная с прояснениями погода, ночью пройдет небольшой, днем умеренный дождь, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, 24 марта утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

25-26 марта - небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 2-8° тепла.