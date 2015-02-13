Адвокаты Савченко подали жалобу на решение суда о продление ее ареста до 13 мая

Об этом один из адвокатов Савченко Илья Новиков сообщил bbcrussian.com.

По словам Новикова, жалоба подана в Мосгорсуд, адвокаты надеются, что Мосгорсуд проведет заседание по рассмотрению апелляции к концу февраля.

По словам Новикова, сегодня в медсанчасть "Матросской тишины", где удерживают Савченко, приходили уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова, а также глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, член СПЧ доктор Елизавета Глинка, а также представители общественных наблюдательных комиссий.

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"Идут намеки о том, что не переживайте, не дергайтесь, все будет хорошо, - сказал Новиков Русской службе Би-би-си, - Судя по всему, ради того, чтобы сохранить лицо Следственному комитету, сейчас готовят в ускоренном порядке суд, чтобы вынести обвинительный приговор, а дальше как-то этот вопрос решить".

На сайте уполномоченного по правам человека в России сообщается, что Памфилова посетила больницу в связи с новым обращением Савченко, однако говорить о деталях встречи Памфилова пока не намерена.

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Минске по итогам переговоров лидеров «нормандской четверки» был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей.

Как подчеркнул президент Украины Петр Порошенко, комментируя подписанные договоренности, они, в частности, предусматривают освобождение всех заложников в течение 19 дней.

Порошенко отметил, что в ходе переговоров был поднят вопрос об освобождении Надежды Савченко. «Я был проинформирован, что это должно быть сделано в ближайшее время, по завершении медицинской экспертизы и предварительного следствия. Я обратился, чтобы это было сделано немедленно, и это было поддержано канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом», - сказал Порошенко.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос Савченко как таковой на переговорах в Минске в «нормандском формате» не обсуждался, ситуация упоминалась украинской стороной, на что Путин повторил, что все будет решено в судебном порядке.

Ранее, 10 февраля, Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 мая.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.