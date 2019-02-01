Морил голодом сына: депутату из Кировоградской области грозит пожизненное заключение (видео)

В свои четыре года Владик весил всего семь килограммов.

Депутату райсовета Кировоградской области Александру Мольченко и его жене Наталье грозит пожизненное заключение за то, что они сознательно хотели довести до смерти маленького сына.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Летом у супругов забрали истощенного голодом сына. В свои четыре года Владик весил всего семь килограммов. Когда правоохранители выносили его из дома, он постоянно просил хлеба и воды.

Сначала депутату и его жене предъявили подозрения в невыполнении родительских обязанностей. Сейчас следователи собрали доказательства того, что супруги намеренно морили голодом сына.

Сегодня меру пресечения будут избирать Наталье, мужчина уже сидит в СИЗО. Ему инкриминируют покушение на убийство с особой жестокостью по предварительному сговору. Паре грозит пожизненное заключение.

Сам Владик постепенно набирает вес, сейчас его жизни ничего не угрожает.