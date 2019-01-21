В Харькове отца и сына будут судить за убийство и каннибализм

Оба мужчины находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Двух мужчин из Харькова обвиняют в жестком убийстве и каннибализме.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. Отмечается, что прокуратура направила в Орджоникидзевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору.

В прокуратуре указывают, что происшествие случилось в начале октября прошлого года.

"Отец с сыном (41 и 20 лет) познакомились на улице с будущей жертвой и пригласили его к себе в гости. Все трое злоупотребляли алкоголем, поэтому темой новой дружбы, конечно, стало застолье. За рюмкой гость (45 лет) рассказал, что раньше работал правоохранителем. Это вызвало подозрения у отца, поскольку ранее он имел проблемы с законом. Нетрезвые родственники решили убить мужчину", - сообщает прокуратура города.

"После жесткой расправы мужчины расчленили тело погибшего и употребили его части в пищу. К тому же они угостили "блюдом" местного бездомного", - говорится в сообщении.

В сообщении ведомства отмечается, что всего за несколько дней после убийства отец с сыном вынесли тело и выбросили в подвал ближайшего дома.

"Избавиться от тела мужчин заставило возвращения с дачи дедушку, который также проживал в квартире. Голову они выбросить не успели, ее нашли правоохранители на балконе квартиры", - сказано в сообщении.

Оба мужчины находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.