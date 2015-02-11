Отныне 20 февраля ежегодно будет отмечаться День Героев Небесной сотни

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, глава государства Петр Порошенко подписал указ «Об увековечении подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни».

Документом установлено ежегодное празднование 20 февраля Дня Героев Небесной сотни - в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года), защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины.

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Кабинету министров, с привлечением общественности, поручено разработать и утвердить комплексный план мероприятий, предусмотрев, в частности, создание в Киеве музея, посвященного событиям Революции достоинства; проведение при участии Национальной академии наук, музейных, архивных и научных учреждений поисковых работ по сбору документальных, фото-, видео - и других материалов, освещающих эти события.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко подписал указ о присвоении Героям Небесной Сотни звание Героев Украины.