Президент подписал указ о присвоении Героям Небесной Сотни звания Героев Украины

Об этом Порошенко сообщил в своем Twitter

"Подписал указ о присвоении звания Героя Украины нашим Героям Небесной сотни", - написал Президент.

Как сообщал УНИАН, во время самых массовых акций протеста в новейшей истории Украины 18-20 февраля 2014 года на улице Институтской силовики застрелили больше ста безоружных участников акций протеста. Позже их стали называть Героями Небесной Сотни.

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