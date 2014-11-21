Президент подписал указ о присвоении Героям Небесной Сотни звания Героев Украины
19:46, 21 ноября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания Героя Украины Героям Небесной сотни.
Порошенко присвоил Небесной Сотне звания Героев Украины / УНИАН
Об этом Порошенко сообщил в своем Twitter
"Подписал указ о присвоении звания Героя Украины нашим Героям Небесной сотни", - написал Президент.
Как сообщал УНИАН, во время самых массовых акций протеста в новейшей истории Украины 18-20 февраля 2014 года на улице Институтской силовики застрелили больше ста безоружных участников акций протеста. Позже их стали называть Героями Небесной Сотни.
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