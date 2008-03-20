ПАСЕ обеспокоено решением Ющенко наградить Потебенько

Парламентская Ассамблея Совета Европы критикует Украину за то, что ни одно высокопоставленное должностное лицо не было привлечено к ответственности за промедление в расследовании дела о гибели журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в ВР сообщил глава Мониторинговой комиссии ПАСЕ, депутат фракции Партии регионов Сергей ГОЛОВАТЫЙ, представляя доклад содокладчиков ПАСЕ Ханны СЕВЕРИНСЕН и Ренаты ВОЛЬВЕНД, обнародованный на заседании Мониторингового комитета ПАСЕ 18 марта.

В частности, С.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что представители Мониторингового комитета раскритиковали решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о награждении бывшего генерального прокурора Михаила ПОТЕБЕНЬКО государственными наградами.

"Мы (представители Мониторингового комитета - УНИАН) глубоко обеспокоены решениями Президента В.ЮЩЕНКО наградить государственными наградами прежнего генерального прокурора М.ПОТЕБЕНЬКО, который во время исчезновения журналиста Г.ГОНГАДЗЕ занимал эту должность и должен был бы нести ответственность за брак, несвоевременное реагирование и неэффективное расследование. А также награждение судьи Марины ПРИНДЮК, принявшей решение выпустить генерала ПУКАЧА", - сказал С.ГОЛОВАТЫЙ.

Справка УНИАН. Журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В его убийстве признаны виновными три бывших сотрудника Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины – Валерий КОСТЕНКО, Николай ПРОТАСОВ и Александр ПОПОВИЧ. Еще один обвиняемый – прежний руководитель упомянутого Департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева назначил трем бывшим сотрудникам МВД наказания в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Справка УНИАН. 17 февраля 2007 года В.ЮЩЕНКО наградил М.ПОТЕБЕНЬКО орденом князя Ярослава Мудрого III степени.

14 декабря 2007 года В.ЮЩЕНКО присвоил звание «Заслуженный юрист Украины» судье Киевского апелляционного суда Марии ПРИНДЮК, принявшей решение закрыть уголовное дело против генерала Алексея ПУКАЧА по факту уничтожения документов, касающихся расследования дела Георгия Гонгадзе, и таким образом увеличила шансы А.ПУКАЧА избежать ответственности.