Посол США: Украине надо присоединиться к ПДЧ, пока не начались президентские выборы

Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР считает целесообразным присоединение Украины к Плану действий относительно членства в НАТО на Бухарестском саммите 2-4 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам посла, такие возможности для Украины существуют не каждый год. По его убеждению, это также шанс для НАТО рассмотреть этот вопрос.

«Для Украины это хорошее время, чтобы этот вопрос был решен до того, как начнется президентская гонка в следующем году», - сказал В.ТЕЙЛОР.

Конгрессмен Дэвид ПРАЙС, в свою очередь, отметил, что было бы позитивным как для Украины, так и для НАТО, чтобы План действий относительно членства в Альянсе был предложен Украине.

Он также отметил, что присоединение Украины к ПДЧ еще не означает вступления в НАТО.

Конгрессмен сообщил, что комиссия Палаты представителей в помощь Украине, которая состоит из конгрессменов, как и правительство США, поддерживает присоединение Украины к ПДЧ.

Он также отметил, что, обычно, между предложением о вступлении в НАТО и самим вступлением проходит несколько лет.

Д.ПРАЙС выразил надежду, что этот процесс для Украины пройдет быстро.

В свою очередь посол США в Украине отметил, что этот срок для некоторых стран, которые хотели бы вступить в НАТО, составлял 9 лет.