По всей Украине прошли акции памяти Героев Крут (фото, видео)

Герои Крут - юноши, которые сто один год назад пожертвовали собой, чтобы сдержать большевистское нашествие.

По всей украине прошли акции памяти Героев Крут.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Днепре сотни людей собрались под самым высоким флагом Украины. Курсанты оделись в форму тех времен, священники отслужили молебен.

Во Львове волонтеры устроили акцию на железнодорожном вокзале.

На столичной Аскольдовой могиле Героев Крут почтили студенты лицея имени Богуна и оркестр Вооруженных сил Украины.

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На центральном вокзале в Киеве в честь павших в бою под Крутами устроили музыкальный флешмоб. Военные оркестры сыграли марш новой украинской армии. Бывший гимн ОУН стал маршем Вооруженных сил, когда его впервые исполнили в прошлом году на параде ко Дню Независимости.

В Киеве "Национальный корпус" и "Национальные дружины" провели факельное шествие в честь Героев Крут.

Как передает корреспондент УНИАН, факельное шествие прошло по маршруту от Львовской площади через Майдан Независимости, улицу Грушевского, Арсенальную площадь и завершилась на Аскольдовой могиле, где похоронены несколько участников битвы под Крутами.

Участники шествия почтили память Героев Крут патриотическими речами и молитвами. После этого акция была завершена. Шествие прошло без инцидентов.

Справка УНИАН. 29 января 1918 года на железнодорожной станции «Круты» в Черниговской области, под поселком Круты и вблизи села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с шеститысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая среди других вела наступление на Украинскую народную республику. Все студенты либо погибли, либо были взяты в плен и жестоко казнены.

Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.