В Днепре на акции чествования Героев Крут требовали декомунизировать название области

После этого участники акции заявили о своей поддержке переименования области в Сичеславскую.

В Днепре, под зданием облгосадминистрации, состоялась акция в поддержку завершения декоммунизации в Украине и переименования Днепропетровской области. Мероприятие приурочили ко Дню памяти Героев Крут.

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Участники акции – активисты общественных организаций, участники боевых действий на Донбассе, волонтеры, жители города почтили память погибших под Крутами минутой молчания. 29 января 1918 года украинские курсанты, студенты и школьники на железнодорожной станции Круты, что на Черниговщине, героически погибли в бою с армией большевиков. Участники собрания проводили параллели между историческим событием и настоящим украинским, передает радио Свобода.

«Мы привыкли говорить о бойцах из-под Крут как о мучениках, несчастных мальчиках. Нет. Это герои. Это был тот самый момент в истории, когда горстка людей, сбитых в кулак идеей, патриотизмом, любовью к Украине, сломали хребет агрессии. Эта победа, повторяю, не поражение, в будущем вдохновила освободительное движение в Украине. Это и победа, на которой воспитались и мы», – отметил участник боевых действий на Донбассе Александр Писаревский.

После этого участники акции заявили о своей поддержке переименования области в Сичеславскую и передали облгосадминистрации обращение, подписанное общественными организациями, с просьбой поддержать законопроект по переименованию области в Сичеславскую.

Как отметил председатель рабочей группы Общественного совета при ОГА относительно переименования области Виктор Кучинский, год назад, когда была создана рабочая группа, рассматривался только один вариант переименования.

«Других вариантов не было, только переименование в Сичеславскую. Напомню, что название области – это каркас, который потом будет наполняться содержанием. Здесь должна быть Украина, украинское содержание», – отметил Виктор Кучинский.

В завершение участники акции, держа в руках синие и желтые «полотна», выстроились в слово «Сичеслав». В руках они также держали плакаты с надписями «Сичеславская – да!».