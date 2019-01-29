Антикоррупционеры-вымогатели: как под прикрытием борьбы с коррупцией работают мошенники (видео)

Некоторые антикоррупционеры начали заниматься такой деятельностью в целях собственного обогащения.

Журналисты выяснили, как под благим прикрытием в Украине работают мошенники.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроши". В сюжете отмечается, что некоторые антикоррупционеры начали заниматься такой деятельностью в целях собственного обогащения.

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Журналисты распутали дело общественного деятеля и антикоррупционера Виктора Зайца, который под прикрытием своей правозащитной деятельности требовал деньги и угрожал. "Гроші" узнали, что пока организация, которую возглавлял Заяц, митинговала под Государственной фискальной службой, правозащитник предлагал одному из обвиняемых чиновников уладить вопрос с помощью денег.

По словам Зайца - он не вор и не преступник. Однако полиции удалось записать на видео вымогательство "антикоррупционера".

Ранее сообщалось, что Украина в «Индексе восприятия коррупции» за 2018 поднялась на 10 позиций.