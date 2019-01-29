Украина в "Индексе восприятия коррупции" за 2018 год поднялась на 10 мест

Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования "Индекс восприятия коррупции-2018" в 180 странах.

Украина в «Индексе восприятия коррупции» за 2018 поднялась на 10 позиций.

Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования "Индекс восприятия коррупции-2018", сообщается на сайте украинского представительства организации.

«Украина несколько улучшила свои показатели. Ее результат - 32 балла и 120-е место среди 180 стран. Таким образом Украина, получила еще 2 балла и поднялась на 10 мест (результат за 2017 год - 30 баллов, 130-е место)», - отмечается в пресс-релизе.

Украина среди своих соседей смогла обойти только Российскую Федерацию (28 баллов, 138-е место). Зато остальные имеют более высокие оценки: Польша - 60, Словакия - 50, Румыния - 47, Венгрия - 46, Беларусь - 44, Молдова - 33 баллов.

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По оценке исполнительного директора Transparency International Украина Андрея Боровика, «такой результат не соответствует декларируемым нашей страной стремлениям к быстрой евроинтеграции, реформам и очищению от коррупции всех сфер жизни. Если ситуация с коррупцией в Украине продолжит меняться такими темпами, то догонять ту же Польшу придется не одно десятилетие. Власть должна, а гражданское общество давно готово удвоить усилия на этом пути».

Рост показателей Украины произошел, в частности, благодаря оценке ситуации со стороны бизнеса. Об этом свидетельствует анализ исследований, на основе которых рассчитывали Индекс. Положительное влияние оказало введение процедуры автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, расширение сфер деятельности систем ProZorro и ProZorro.Продажи и деятельность института бизнес-омбудсмена.

Transparency International Украина отмечает частичное выполнение рекомендации организации на 2018 год по созданию Антикоррупционного суда. Украина приняла соответствующее законодательство, однако полноценный запуск Высшего антикоррупционного суда перенесен на 2019 год.