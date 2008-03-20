Экономист Ющенко считает, что полотно важнее ВВП

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что ко дню Независимости Украины в 2009 году культурный и музейный «Художественный арсенал» в Киеве откроется для посетителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на церемонии награждение работников культуры по случаю их профессионального праздника.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что уже к концу декабря этого года будет сдано в эксплуатацию здание «Художественного арсенала» и начнется наполнение музея экспонатами.

Президент отметил, что это должен быть крупнейший музей в Украине. «52 тысячи квадратных метров – такого музея не знала Украина», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что даже Эрмитаж и Лувр имеют меньшую площадь.

«Мы говорим, возможно, о первой площадке Украины - то, чем может гордиться нация. Когда приходит человек в музей, это моя мечта, чтобы он за шесть-восемь часов мог себе составить полное представление об Украине: кем мы были, что мы принесли этому миру и чем мы сегодня гордимся», - сказал Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО придает большое значение реставрации и сооружению других музеев и памятников Украины, а также высоко оценивает роль работников культуры в развитии Независимости Украины.

«Я вам как экономист могу сказать, что с годами, очевидно, забудут, какой ВВП был в 2005 году, но полотно, которое вы сделали, останется навсегда», - сказал Президент, подчеркнув, что «через искусство привносится то, что делает нас украинцами и укрепляет наше государство».