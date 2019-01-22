В Киеве представили новую модель проведения водительских экзаменов

Новая модель предусматривает введение в процессе сдачи водительских экзаменов ряда технологических новшеств, призванных исключить коррупционную практику.

Представители правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» представили новую модель проведения водительских экзаменов.

Читайте такжеВ Украине могут разрешить сдавать на права без прохождения курсов в автошколе

Как передает корреспондент УНИАН, модель представили на пресс-конференции в Киеве менеджер проектов правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» Олеся Архипская, ІТ-специалист правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» Игорь Ефремов и координатор мониторинговых кампаний Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека Сергей Перникоза.

По словам представителей инициативы, модель разработана на основе современного международного опыта, с участием специалистов по IT-сферы, антикоррупционной сферы, специалистов Главного сервисного центра МВД. Она предусматривает введение в процессе сдачи водительских экзаменов ряда технологических новшеств, призванных исключить коррупционную практику.

«Мы предлагаем постепенный переход, в ближайшие три-пять лет это вполне возможно для Украины», - отметил ІТ -специалист правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» Игорь Ефремов.

По его словам, суть нововведений - это введение жестких правил для сдачи водительских экзаменов. «Государство может помогать решать проблемы обучения, но оно должно отвечать за то, что если человек получил права - он обладает навыками, он может ездить в реальных условиях, а не просто по отдельным площадкам. А то, что касается обучения, мы оставляем рынку, это рыночные отношения», - заметил Ефремов.

Он отметил, что с декабря прошлого года работает электронная система записи на водительские экзамены, где гражданин может стать в очередь лично, без участия автошкол.

Следующим этапом должен стать контроль сдачи экзамена будущим водителем лично. «Для этого есть простая технология. Сейчас в каждом сервисном центре вас фотографируют, чтобы потом эту фотографию внести в документ. Мы предлагаем этот процесс взять за основу - когда вас фотографируют, вносятся ваши параметры в систему. Далее на каждом этапе проверяется, вы это или кто-то другой. Это биотехнология, которая доступна, которая достигла уровня промышленности», - рассказал ІТ-специалист.

Он добавил, что благодаря этой технологии на теоретическом экзамене система точно определит, кто находится перед монитором и с клавиатурой. «Если будет что-то отличаться, то экзамен не состоится», - отметил Ефремов.

По его словам, так же водитель идентифицируется и на практическом экзамене: «На смартфоне запускается программа, которая идентифицирует, кто пришел, определяет маршрут сдачи экзамена и определяет правила и критерии - это уже сейчас можно запускать и это уже готово».

Эксперт добавил, что в будущем эта модель может быть расширена до того, что будет контролироваться трасса, все параметры при практическом экзамене: «Ускорение, цвет светофора, пешеходы, и будет автоматически добавлять информацию в карточки экзамена».

По словам представителей инициативы, новую модель проведения водительских экзаменов можно запустить уже в 2020 году.

«Есть понимание такой модели и в МВД, надеемся, что у нас будет сотрудничество, и мы все, что сможем, максимально дадим и сделаем для этого», - резюмировал Ефремов.