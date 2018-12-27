История автомобиля и оплата штрафов: в Украине появился электронный кабинет водителя

В Украине заработала новая цифровая сервисная услуга – электронный кабинет водителя. Он позволяет при помощи VIN-кода получить полную информацию об автомобиле и водительском удостоверении, проверить и оплатить штрафы за правонарушения, открыть историю любой машины, узнать дату и место ее регистрации, год выпуска и общие технические характеристики, а также записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД.

Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги». Вход в электронный кабинет осуществляется с помощью цифровой подписи, BankID или MobileID.

«Сегодня государственные услуги выходят на новый уровень качества. Изначально реформа диджитализации была одним из наших приоритетов, электронный кабинет водителя - главный ее результат на данный момент. Этот сервис минимизирует затраты времени и усилий клиентов сервисных центров МВД, делает самые популярные услуги одинаково доступными для всех граждан страны, исключает человеческий фактор и ликвидирует коррупционные риски», - прокомментировал появление е-кабинета водителя начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Владислав Криклий.

Действительно, если раньше большинство административных услуг предоставлялись водителям непосредственно в Сервисном центре МВД, а сообщение о штрафах за нарушения дорожных правил приходили исключительно путем почтовых уведомлений, то теперь все эти вопросы можно решить, просто посетив электронный кабинет. Помимо информации о водительских удостоверениях как национальных, так и международных, доступны также сведения о технических характеристиках транспортного средства, о праве собственности на авто и его история, можно проверить, есть ли наложенные обременения на машину, получить полную информацию об админнарушениях.

«Чтобы воспользоваться всеми преимуществами кабинета, необходимо пройти электронную идентификацию. Это обязательное условие доступа практически ко всем публичных услугам, которые государство предоставляет онлайн. Отныне Украине доступна мобильная идентификация, то есть MobileID, что предусматривает интеграцию цифровой подписи в SIM-карте телефона. Поэтому е-услуги становятся еще удобнее и доступнее», - отметил глава Государственного агентства по вопросам электронного управления Александр Рыженко.

Информация на ресурсе как бесплатная, так и платная. Первая касается регистрации авто и его технических характеристик. Правда, речь идет о машинах, зарегистрированных после 2013 года. Вторая позволяет за деньги – 45 грн 68 коп. – с помощью VIN-кода узнать все о предыдущих владельцах машины, о ее участии в ДТП, наличии запрета на продажу, системе страхования.

«Запуск электронного кабинета водителя был одной из приоритетных задач нашего проекта на 2018 год в рамках поддержки украинского правительства в развитии электронных сервисов. Ведь это не только упрощает получение услуг для более четырех миллионов клиентов сервисных центров МВД, но и делает процесс более прозрачным, а, соответственно, снижает потенциальные коррупционные риски. Следующий важный шаг - проведение просветительской работы с водителями, ведь до сих пор многие даже не знают, что информация, например, за VIN-кодом, за которую они платили в кулуарах, доступна и бесплатно, а теперь еще и предоставляется в удобном электронном формате. Благодарим наших партнеров за совместную работу над сервисом, и нашим донорам - за возможность реализовать запуск таких важных для общества услуг», - отметил Петр Матияшек, директор проекта USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услуг» / TAPAS.

В целом в е-кабинете доступны следующие услуги:

«Проверка техсостояния авто». В этом разделе каждый с помощью VIN-кода может проверить техсредство, прошедшее регистрацию на территории Украины с 2013 года.

«Автопарк». В этом разделе можно найти информацию обо всех транспортных средствах, марках, моделях, которые были зарегистрированы после 2013 года.

«Карта водителя». Здесь доступна информация об авто, штрафах за нарушение ДТП, водительском удостоверении.

«Электронная очередь». Это – услуга записи онлайн в Сервисный центр МВД.

«Штрафы». Ресурс дает возможность просмотреть историю админнарушений ДТП, указываются номер протокола, дата совершения правонарушения, а также можно оплатить штраф.

«Заказ индивидуального номерного знака». Этот сервис для желающих заказать ИНЗ. Возможность проверки номера, свободен ли знак в конкретном регионе и быстрый его заказ.

Остается только добавить, что данный проект реализован в партнерстве Главного сервисного центра МВД и Государственного агентства по вопросам электронного правительства и при поддержке проекта USAID/UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах» /TAPAS и Фонда Восточная Европа.

Эта электронная реформа реализуется согласно Соглашению об ассоциации с ЕС. Таким образом, Украина стала еще на один шаг ближе к европейским стандартам, в том числе в автосекторе.

УНИАН