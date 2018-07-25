Рада должна поддержать инициативу МВД об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения - Яровой (видео)

Первый заместитель министра внутренних дел отметил, что несмотря на актуальность и важность норм, которые ужесточают ответственность водителей, они до этого времени не были приняты даже в первом чтении.

МВД в пределах своей компетенции принимает меры по недопущению дорожно-транспортных происшествий.

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Об этом на совещании под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана по вопросам усиления безопасности дорожного движения сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

«После каждого ДТП анализируются конкретные причины и условия их совершения. Однако, основные причины нам уже давно известны. С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий Кабинетом Министров по инициативе МВД уменьшена скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч, изменена организация движения по кругу, внесены изменения в Порядок выдачи удостоверения водителя, предполагающие выдачу первого водительского удостоверения на 2 года», - сообщил он.

По словам Сергея Ярового, необходимым остается усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения.

«14 ноября 2017 года в Верховную Раду был направлен проект законодательных изменений относительно повышения ответственности за нарушения правил дорожного движения. Мы предлагали усилить уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения, совершенные в состоянии алкогольного или иного опьянения, внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно невозможности освобождения от ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии из-за «малозначительности» или с передачей материалов на рассмотрение общественной организации или трудовому коллективу. Среди новаций - повышение размеров штрафов за управление транспортными средствами лицом, которое никогда не получало этого права или было его лишено, за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч, а также уменьшить порог ответственности за превышение скорости с 20 км/ч до 10 км/ч и другие», - подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел, добавив, что несмотря на актуальность и важность этих норм, они до этого времени не были приняты даже в первом чтении.