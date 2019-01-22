Врач-нарколог по делу Зайцевой сделала несколько заявлений перед заседанием суда

Ранее стало известно, что полиция разыскала врача-нарколога Федирко.

Врач-нарколог Елена Федирко, свидетель по делу о ДТП на Сумской в Харькове, ответила на несколько вопросов журналистов перед заседанием суда.

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Ключевой свидетель в деле Зайцевой заявила, что она не скрывалась, а находилась на территории Харьковской области, передает MediaPort в Telegram.

"Повесткой, по телефону меня не вызвали; по телевидению о вызовах не слышала", - утверждает Федирко.

По ее словам, все, что написано в акте осмотра Зайцевой, соответствует действительности.

Говоря о причинах увольнения, врач-нарколог заявила, что сделала это по личным причинам.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.