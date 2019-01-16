Месть за гололед: в Житомире активисты засыпали песком кабинет заместителя мэра (видео)

Люди вошли туда, когда чиновника не было на месте, и с порога высыпали ему на стол ведро песка.

В Житомире активисты засыпали песком кабинет заместителя мера.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Люди вошли туда, когда чиновника не было на месте, и с порога высыпали ему на стол ведро песка.

Читайте такжеПод Николаевом перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие (фото)

Говорят, таким образом хотели заставить вице-мэра, ответственного за коммунальное направление, позаботиться об уборке в городе тротуаров.

Ранее дом в Петербурге окатило кипятком и паром до 7 этажа.