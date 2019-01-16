Месть за гололед: в Житомире активисты засыпали песком кабинет заместителя мэра (видео)
14:27, 16 января 2019Общество
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Люди вошли туда, когда чиновника не было на месте, и с порога высыпали ему на стол ведро песка.
Месть за гололед: в Житомире активисты насыпали песок в кабинете вице-мэра
В Житомире активисты засыпали песком кабинет заместителя мера.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Люди вошли туда, когда чиновника не было на месте, и с порога высыпали ему на стол ведро песка.
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Говорят, таким образом хотели заставить вице-мэра, ответственного за коммунальное направление, позаботиться об уборке в городе тротуаров.
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