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Месть за гололед: в Житомире активисты засыпали песком кабинет заместителя мэра (видео)

14:27, 16 января 2019
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Люди вошли туда, когда чиновника не было на месте, и с порога высыпали ему на стол ведро песка.

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Говорят, таким образом хотели заставить вице-мэра, ответственного за коммунальное направление, позаботиться об уборке в городе тротуаров. 

Ранее дом в Петербурге окатило кипятком и паром до 7 этажа.

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Теги: #гололед