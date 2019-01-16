Парламент планирует реформировать систему санитарно-эпидемиологического контроля

Соответствующий законопроект №8464-д был подан в парламент в сентябре 2018 г.

В четверг, 17 января, Верховная Рада планирует повторно рассмотреть законопроект о реформировании системы санитарно-эпидемиологического контроля Украины.

Соответствующий законопроект №8464-д, разработанный группой из 25 депутатов разных фракций под руководством Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, был подан в парламент в сентябре 2018 г. Но в начале декабря 2018 г. депутаты не смогли принять его за основу, решив вернуть его на повторное первое чтение.

Законопроект предполагает, во-первых, модернизацию санитарно-эпидемиологического законодательства страны - т.к. по сути действующие нормы и нормативы в этой сфере, были разработаны еще во времена Советского Союза, и не учитывают многих сегодняшних реалий и требований европейского законодательства.

Во-вторых, законопроект более четко определяет органы, ответственные за государственный контроль в сфере санитарно-эпидемиологической защиты, за разработку нормативов и выдачу разрешений в этой сфере. Напомним, что по сути система санитарно-эпидемиологической службы в Украине была ликвидирована в 2014 г.

В-третьих, определяя ответственных, законопроект тем не менее разводит упомянутые функции (госконтроля, разработка нормативов и выдача разрешений) по разным государственным органам, предотвращая возможную монополизацию.

Напомним, что за последние годы санитарно-эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшилась. По данным Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения, количество регистрируемых случаев инфекций и эпидемий в Украине за прошедший год выросло.

Особенно критическая ситуация сложилась с корью. По данным Минздрава, за 2018 г. в Украине корью заболело 54 тыс. человек.

Кроме того, эпидемиологические риски несет и война, которая продолжается с 2014 г. В частности, в прошлом году представители Украины предупреждали Парламентскую ассамблею НАТО о возможных рисках применения террористами химического оружия и о необходимости усиления химической и эпидемиологической защиты населения.

Несмотря на существующие разногласия с профильным парламентским комитетом законопроект поддержало и Министерство здравоохранения Украины.