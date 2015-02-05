В Мариуполе волонтеры обнаружили 40 тонн гнилых овощей из украинской гуманитарной помощи (фото)

В Мариуполе на складе концентрации гуманитарной помощи на территории рынка "Азовский" волонтеры обнаружили 40 тонн гнилых овощей.

Об этом на своей странице в Facebook написал местный активист Петр Андрющенко, передает Украинская правда.

По его словам, овощи лежали на складе около трех недель. На мешках указано, что это - гуманитарная помощь от украинской власти. Они поступили по линии распределения Донецкой ОГА и Донецкого управления МЧС.

"На овощах явные признаки гниения, плесень, потоки и стойкий запах гнили. 40 тонн овощей. Больше половины уже не пригодны к употреблению. При нас выбросили в мусор две паллеты продуктов. Несколько семей остались голодными", - написал он.

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"Ответ от представителя МЧС прост. Не было команды из области. Все знали - и областной начальник МЧС, и губернатор. Но никто не давал распоряжения на выдачу", - добавил Андрющенко.

Волонтер добавил, что вместе с коллегами устроил скандал и пригрозил привлечь СМИ, вследствие чего в течение 15 минут было получено разрешение на выдачу продуктов через социальные службы пострадавшим от обстрелов пригородов города и Восточного в течение двух дней.