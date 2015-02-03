В Мариуполе мобилизация затронет всех военнообязанных мужчин

Об этом сегодня заявил журналистам заместитель военкома по работе с личным составом и общественностью Донецкого военного комиссариата Николай Шарый, передает 0629.com.ua.

По его словам, повестки получат все, кто ранее проходил службу в армии, учился на военной кафедре или не служил в армии из-за отсрочки. Вместе с тем, мужчины которые не пригодны для службы и имеют военные билеты с соответствующей записью, мобилизованы не будут.

Не берут пока на службу и военнообязанных мариупольских женщин, поскольку даже в такой специальности, как военный медик, предпочитают мужчин. Их пока достаточно. Так что призывать женщин будут лишь в случае крайней необходимости.

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Не затрагивает мобилизация и призывников. Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет будут служить исключительно добровольно и, даже получив повестку, смогут уклониться от мобилизации.

Как отметил военный комиссар Мариупольского городского военкомата Дмитрий Иванченко, точное число тех, кто будет мобилизован в Мариуполе, он назвать не может, так как это является военной тайной (ранее сообщалось, что будет мобилизовано 1000 мариупольцев). Тем не менее он подчеркнул, что не каждый, кто получит повестку, отправится на службу. Сначала нужно будет пройти соответствующую комиссию. К примеру, мужчин с проблемным здоровьем забирать не будут, так как в поле будет некому оказывать необходимую медицинскую помощь.

Примечательно, что именно из-за проблем со здоровьем далеко не все добровольцы идут служить в зону АТО, многим приходится отказывать.

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"Но все должны понимать, что те, кого мы мобилизуем, не попадут сразу в зону АТО, сначала их отправят в учебный центр, где они пройдут соответствующее обучение, - заявил Шарый. - Да и потом будет стоять большой вопрос - отправлять ли их в зону АТО или нет".

Шарый добавил, что с момента поступления на службу военный начнет получать зарплату. Так, рядовые вне зоны АТО в месяц будут зарабатывать 2,5 тыс. грн, в зоне АТО - 7-8 тыс. грн. Зарплата офицеров в зоне АТО будет составлять 10-12 тыс. грн.

Ранее УНИАН сообщал, что план рассылки повесток в рамках мобилизации выполнен на 95%.