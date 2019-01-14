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Украинская делегация приложит все усилия, чтобы попасть на суд над украинскими моряками - Денисова

16:37, 14 января 2019
Общество
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Денисова напомнила, что суд над украинскими моряками назначено на завтра, 15 января \ \ фото УНИАН

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Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook.

"Мой представитель по делам защиты прав военнослужащих Олег Трофименко встретил семьи украинских военнопленных, прибывших в Москву на заседание о продлении срока содержания под стражей", - сообщила Денисова.

Она напомнила, что суд над украинскими моряками назначен на завтра, 15 января.

"Мы приложим все усилия, чтобы попасть на заседание и увидеть наших ребят", - подчеркнула Денисова.

Как сообщал УНИАН, адвокат Николай Полозов заявил, что следственное управление ФСБ РФ просит провести в закрытом режиме судебные заседания относительно меры пресечения пленным украинским морякам.

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Теги: #Россия#моряки#Людмила Денисова