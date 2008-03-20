Авиареволюция: прилететь из Польши в Украину можно будет за $20
Летать станет дешевле, чем ездить на поезде
В украинском небе готовится ценовая революция, уже через полтора - два месяца нашу страну и соседнюю Польшу должны связать рейсы дешевых авиакомпаний, стоимость которых будет от $20, если заказывать билеты за месяц - два до полета. Летать "лоу-косты" будут из Кракова и Катовице в Киев, Одессу, Львов и Днепропетровск, сообщила польская "Газета Выборча". Планируется, что вместительные "Боинги" и "Эйрбас" будут летать в Украину и обратно не реже, чем раз в день. Цель — налаживание прочных воздушных связей между странами в преддверии Евро — 2012.
Эту информацию подтвердили и в Украине. Источник из госавиаадминистрации Украины заявил "Сегодня", что несколько так называемых бюджетных авиакомпаний уже несколько лет работающих на польском рынке, уже находятся в процессе получения сертификата эксплуатанта (документ, дающий право на полеты в Украину) и скоро начнут первые полеты. По словам источника, цена за билет в один конец может начинаться от $20 при предварительном заказе места через интернет. Однако все будет зависеть и от величины аэропортовских сборов за каждого пассажира. Если наши аэропорты проявят высокие аппетиты, то цена может вырасти и до $70. Однако даже при такой цене конкурировать с нашими перевозчиками они смогут, на сегодня билет Киев-Варшава в один конец стоит как минимум в три раза дороже, а билет на поезд Киев — Краков — около $100.
Основное преимущество новшества для украинских пассажиров — появление удобного транзита через аэропорты Кракова и Катовице в основные европейские столицы. На полете, скажем, в Париж и обратно можно будет сэкономить минимум $240 (при условии, что полет Киев — Краков — Киев обойдется в $140). Есть в ожидаемой дешевизне и минусы — не всегда удобные стыковки рейсов (пересадки можно ждать полдня), частые опоздания самолетов и отсутствие сервиса на борту (кормежка платная).
ЦЕНЫ НА ПОЛЕТЫ КОМПАНИЙ (ЛОУ КОСТ) ИЗ ПОЛЬШИ
если покупать билеты за месяц (цена билетов в один конец)
КАТОВИЦЕ (KTW)
Дублин (Ирландия) — $70
Бристоль ( Англия) — $20
Дортмунд (Германия) —$30
Эйндховен (Голландия) — $30
Малмо ( Швеция)— $30
Осло ( Осло) — $30
Париж ( Франция) — $80
Стокгольм ( Швеция) — $45
Брюссель — $15
Глазго ( Шотландия) — $100
КРАКОВ (KRK)
Лондон Станстед ( Англия) - $ 100
Милан ( Италия) — $60
(По данным сайтов Norvegian.no, easyjet.com, wizzair.com, ryanair.com)
МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УКРАИНСКИХ АВИАКОМПАНИЙ
Киев — Париж — $270-290
Киев — Милан — $212
Киев— Лондон — $219
Киев — Стокгольм — $238
Киев — Варшава — $184
(по данным сайтов aerosvit.ua, flyuia.com)