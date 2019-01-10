Выходные в Украине 2019: Кабмин принял решение о переносе рабочих дней
Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней в 2019 году.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение без обсуждения принято на заседании правительства.
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В то же время, проектом документа, разработанного Министерством социальной политики, предлагалось "рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2019 году рабочие дни с:
вторника 30 апреля на субботу 11 мая;
понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря;
вторника 31 декабря на субботу 28 декабря".
Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Нацбанк.
Ранее УНИАН сообщал, что кроме традиционного отдыха в субботу и воскресенье, украинцы получат в 2019 году дополнительно еще 11 выходных дней.