Выходные в Украине 2019: когда и сколько отдыхаем (календарь)
В новом году у украинцев будет ряд «длинных» выходных, поэтому УНИАН расскажет, как будем отдыхать в 2019-м, чтобы Вы успели спланировать свой отпуск или уикенд.
Выходные в 2019 году
1 января — Новый год;
7 января — Рождество Христово;
8 марта — Международный женский день;
28 апреля — Пасха;
1 мая — День труда;
9 мая — День победы;
16 июня — Троица;
28 июня — День Конституции Украины;
24 августа — День независимости Украины;
14 октября — День защитника Украины;
25 декабря — католическое Рождество.
Выходные в январе
Календарь на январь 2019:
- общее количество календарных дней - 31;
- рабочие дни - 20;
- выходные в январе - 10 (1, 5, 6, 7, 12,13, 19, 20, 26, 27).
1 января – Новый год;
6 января – воскресенье, Сочельник;
7 января – понедельник, Рождество Христово;
19 января – суббота, Крещение.
Выходные в феврале
В феврале 2019 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья.
Календарь на февраль 2019:
- общее количество календарных дней - 28;
- рабочие дни - 20;
- выходные в феврале – 8 – субботы и воскресенья (2, 3, 9, 10, 16,17, 23, 24).
Выходные в марте
Календарь на март 2019:
- общее количество календарных дней - 31;
- рабочие дни - 20;
- выходные в марте - 11 (2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31).
8 марта — Международный женский день, остальные дни - субботы и воскресенья.
Выходные в апреле
Календарь на апрель 2019:
- общее количество календарных дней - 30;
- рабочие дни - 21;
- выходные в апреле – 9 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29)
Пасха в 2019 году в Украине приходится на 28 апреля (воскресенье), поэтому выходной переносится на понедельник, 29-е число.
Выходные в мае
Календарь на май 2019:
- общее количество календарных дней - 31;
- рабочие дни - 21;
- выходные в мае – 10 (1, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26)
Кроме 1 мая – Дня труда (среда), выходным будет и 9 мая, День победы, который приходится на четверг.
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Выходные в июне
Календарь на июнь 2019:
- общее количество календарных дней - 30;
- рабочие дни - 18;
- выходные в июне – 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30).
В июне украинцев ждут дополнительные выходные: 17 июня, понедельник, в честь Троицы, которая приходится на воскресенье, 16-ое число. Также будем отдыхать 28 июня (пятницу) – в День Конституции.
Выходные в июле
Календарь на июль 2019:
- общее количество календарных дней - 31;
- рабочие дни - 23;
- выходные в июле – 8 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28).
В июле 2019 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья.
Выходные в августе
Календарь на август 2019:
- общее количество календарных дней - 31;
- рабочие дни - 21;
- выходные в августе – 10 (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31).
Август подарит украинцам еще один дополнительный выходной - 26 августа (понедельник), в связи с празднованием Дня Независимости, который отмечается 24 августа и в 2019 году приходится на субботу.
Выходные в сентябре
Календарь на сентябрь 2019:
- общее количество календарных дней - 30;
- рабочие дни - 21;
- выходные в сентябре – 9 (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29).
Официальными выходными для украинцев в сентябре 2019 года будут только субботы и воскресенья.
Выходные в октябре
Календарь на октябрь 2019:
- общее количество календарных дней - 31;
- рабочие дни - 22;
- выходные в октябре – 9 (5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27).
День защитника Украины приходится на понедельник, 14 октября, поэтому нас снова ждет дополнительный выходной.
Выходные в ноябре
Календарь на ноябрь 2019:
- общее количество календарных дней - 30;
- рабочие дни - 21;
- выходные в ноябре – 9 (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30).
У украинцев в ноябре 2019 года не будет дополнительных выходных, они будут отдыхать только в субботы и воскресенья.
Выходные в декабре
Календарь на декабрь 2019:
- общее количество календарных дней - 31;
- рабочие дни - 21;
- выходные в декабре – 10 (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 28, 29).
Выходной 25 декабря - в честь католического Рождества.