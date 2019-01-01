Выходные в Украине 2019: когда и сколько отдыхаем (календарь)

Помимо традиционного отдыха в субботу и воскресенье, украинцы получат в 2019 году дополнительно еще 11 выходных дней.

В новом году у украинцев будет ряд «длинных» выходных, поэтому УНИАН расскажет, как будем отдыхать в 2019-м, чтобы Вы успели спланировать свой отпуск или уикенд.

Выходные в 2019 году

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

28 апреля — Пасха;

1 мая — День труда;

9 мая — День победы;

16 июня — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День независимости Украины;

14 октября — День защитника Украины;

25 декабря — католическое Рождество.

Выходные в январе

Календарь на январь 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 20;

- выходные в январе - 10 (1, 5, 6, 7, 12,13, 19, 20, 26, 27).

1 января – Новый год;

6 января – воскресенье, Сочельник;

7 января – понедельник, Рождество Христово;

19 января – суббота, Крещение.

Выходные в феврале

В феврале 2019 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья.

Календарь на февраль 2019:

- общее количество календарных дней - 28;

- рабочие дни - 20;

- выходные в феврале – 8 – субботы и воскресенья (2, 3, 9, 10, 16,17, 23, 24).

Выходные в марте

Календарь на март 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 20;

- выходные в марте - 11 (2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31).

8 марта — Международный женский день, остальные дни - субботы и воскресенья.

Выходные в апреле

Календарь на апрель 2019:

- общее количество календарных дней - 30;

- рабочие дни - 21;

- выходные в апреле – 9 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29)

Пасха в 2019 году в Украине приходится на 28 апреля (воскресенье), поэтому выходной переносится на понедельник, 29-е число.

Выходные в мае

Календарь на май 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 21;

- выходные в мае – 10 (1, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26)

Кроме 1 мая – Дня труда (среда), выходным будет и 9 мая, День победы, который приходится на четверг.

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Выходные в июне

Календарь на июнь 2019:

- общее количество календарных дней - 30;

- рабочие дни - 18;

- выходные в июне – 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30).

В июне украинцев ждут дополнительные выходные: 17 июня, понедельник, в честь Троицы, которая приходится на воскресенье, 16-ое число. Также будем отдыхать 28 июня (пятницу) – в День Конституции.

Выходные в июле

Календарь на июль 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 23;

- выходные в июле – 8 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28).

В июле 2019 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья.

Выходные в августе

Календарь на август 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 21;

- выходные в августе – 10 (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31).

Август подарит украинцам еще один дополнительный выходной - 26 августа (понедельник), в связи с празднованием Дня Независимости, который отмечается 24 августа и в 2019 году приходится на субботу.

Выходные в сентябре

Календарь на сентябрь 2019:

- общее количество календарных дней - 30;

- рабочие дни - 21;

- выходные в сентябре – 9 (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29).

Официальными выходными для украинцев в сентябре 2019 года будут только субботы и воскресенья.

Выходные в октябре

Календарь на октябрь 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 22;

- выходные в октябре – 9 (5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27).

День защитника Украины приходится на понедельник, 14 октября, поэтому нас снова ждет дополнительный выходной.

Выходные в ноябре

Календарь на ноябрь 2019:

- общее количество календарных дней - 30;

- рабочие дни - 21;

- выходные в ноябре – 9 (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30).

У украинцев в ноябре 2019 года не будет дополнительных выходных, они будут отдыхать только в субботы и воскресенья.

Выходные в декабре

Календарь на декабрь 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 21;

- выходные в декабре – 10 (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 28, 29).

Выходной 25 декабря - в честь католического Рождества.