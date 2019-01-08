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Турецкие спасатели нашли тела еще двух украинцев, погибших при крушении судна

14:42, 08 января 2019
Общество
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Судно VOLGO-BALT 214 / фото MarineTraffic.com

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных погодных условиях нашли еще два тела погибших. В ближайшие часы будет проведена процедура опознания», - написал он.

Сибига добавил, что украинский консул продолжает работать в городе Самсун.

Как сообщал УНИАН, утром 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt под флагом Панамы. По данным МИД Украины, из 13 членов экипажа судна 11 - граждане Украины. В результате аварии погибли четыре украинца, остальные члены экипажа госпитализированы в больницы города Самсун.

Ранее Сибига сообщил, что спасатели извлекли из воды тело одного из погибших украинцев.

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Теги: #Турция#украинцы#моряки