Турецкие спасатели нашли тела еще двух украинцев, погибших при крушении судна

В ближайшие часы будет проведена процедура опознания погибших украинских моряков.

Турецкие спасатели нашли еще два тела украинцев, которые погибли в результате крушения судна в море неподалёку от города Самсун.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных погодных условиях нашли еще два тела погибших. В ближайшие часы будет проведена процедура опознания», - написал он.

Сибига добавил, что украинский консул продолжает работать в городе Самсун.

Как сообщал УНИАН, утром 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt под флагом Панамы. По данным МИД Украины, из 13 членов экипажа судна 11 - граждане Украины. В результате аварии погибли четыре украинца, остальные члены экипажа госпитализированы в больницы города Самсун.

Ранее Сибига сообщил, что спасатели извлекли из воды тело одного из погибших украинцев.