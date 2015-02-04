Рада приняла за основу проект закона о запрете любых ограждений на пляжах рек и морей

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 280 с 324 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект закона предусматривает внесение изменений в Водный кодекс Украины, Земельный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Закон «О местном самоуправлении в Украине» и Закон «О местных государственных администрациях».

В заключительных положениях законопроекта содержится норма о том, что ограждения или другие конструкции, установленные до вступления в силу закона и препятствуют доступу граждан к побережью водных объектов, подлежащих демонтажу в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона.

В частности, изменения в Водный кодекс Украины предусматривают дополнение ст. 47 положением, запрещающим ограничения общего водопользования в связи с предоставлением прибрежных защитных полос (пляжных зон) в пользование юридическим или физическим лицам.

Читайте такжеКличко поручил убрать из киевских пляжей несанкционированную торговлю и свалки мусораВ ст. 88 Водного кодекса и ст. 60 Земельного кодекса предлагается внести положение относительно гарантирования гражданам беспрепятственного и безвозмездного доступа к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, а также к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования, а также о том, что воспрепятствование такому доступу является основанием для прекращения права пользования землями прибрежных защитных полос, если такое право предоставлено юридическим или физическим лицам.

Кроме того, ст. 61 и ст. 62 Земельного кодекса предлагается дополнить положениями о том, что в прибрежных защитных полосах не допускается устройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью водных объектов. Также дополнение указанных статей предусматривают механизм демонтажа таких ограждений или других конструкций за счет их владельцев (лиц, их установили). Ожидается, что законодательное закрепление такого механизма обеспечит эффективность запрета на устройство ограждений или других конструкций.

Изменения в ст. 110 Водного кодекса и ст. 60 Кодекса об административных правонарушениях предусматривают установление административной ответственности за неправомерное ограничение беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования

Изменения в ст. 33 Закона «О местном самоуправлении в Украине» и ст. 21 Закона «О местные государственные администрации» предусматривают предоставление исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов и местным государственным администрациям полномочий по обеспечению беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования.