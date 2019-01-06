Украинские дипломаты показали "Щедрика" в исполнении группы ONUKA (видео)
14:43, 06 января 2019Общество
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Всемирно известная песня была создана еще в начале 20 столетия.
Группа Onuka сделала свой кавер на всемирно известную песню / скриншот
Посольство Украины в Бельгии накануне православного Рождества обнародовало отрывок исполнения группой Onuka композиции “Carol of the bells” / «Щедрик».
На видео, которое обнародовано на странице дипведомства в Facebook, группа исполняет композицию в помещении, похожем на терминал аэропорта.
Напомним, всемирно известная песню «Щедрик» или «Колядка колоколов» была создана украинским композитором Николаем Леонтовичем в начале 20 века.
Впервые «Щедрик» был исполнен хором Киевского университета в 1916 году, когда композитор работал в Киеве и руководил хоровыми коллективами.
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