Украинские дипломаты показали "Щедрика" в исполнении группы ONUKA (видео)

Всемирно известная песня была создана еще в начале 20 столетия.

Посольство Украины в Бельгии накануне православного Рождества обнародовало отрывок исполнения группой Onuka композиции “Carol of the bells” / «Щедрик». На видео, которое обнародовано на странице дипведомства в Facebook, группа исполняет композицию в помещении, похожем на терминал аэропорта. Напомним, всемирно известная песню «Щедрик» или «Колядка колоколов» была создана украинским композитором Николаем Леонтовичем в начале 20 века. Впервые «Щедрик» был исполнен хором Киевского университета в 1916 году, когда композитор работал в Киеве и руководил хоровыми коллективами.

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