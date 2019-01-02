Мэр Ивано-Франковска предложил сделать 8 января выходным днем в городе
Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив предложил сделать 8 января – второй день рождественских праздников - выходным днем в городе.
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Об этом Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook.
«На Рождество, 8 января, будем отдыхать. Такое решение приняли на местном уровне и будем рекомендовать организациям отработать этот рабочий день в субботу, 5 января», - написал городской голова.
«Если Киев не хочет отмечать Рождество, то не значит, что и мы в праздник должны идти на работу. Рождество – это время, которое следует провести с семьями, пойти в церковь! А поработаем в другой день», - добавил мэр Ивано-Франковска.
Ранее УНИАН сообщал, какие дни в Украине будут выходными в 2019 году.