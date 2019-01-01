В Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры (видео)

Участие в акции анонсировали ВО "Свобода" и Нацкорпус.

Видео: Радио Свобода

1 января, во вторник, в Киеве началось факельное шествие к 110-й годовщине рождения Степана Бандеры.

Мероприятие началось в 18:00 в столице, сборы его участников прошли в парке Тараса Шевченко.

Читайте такжеМИД России возмущен решением Украины отмечать 110-летие со дня рождения Бандеры

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году (№ 9234), среди которых - день рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

11 декабря во Львовской области 2019 год объявлен годом Степана Бандеры и Организации украинских националистов.

Справка УНИАН. 1 января 2019 года отмечается 110 лет со дня рождения Степана Бандеры - украинского политического деятеля, одного из идеологов и теоретиков украинского националистического движения ХХ века, а после раскола Организации украинских националистов - председателя Провода ОУН (б).