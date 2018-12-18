Рада утвердила календарь памятных дат и юбилеев в Украине в 2019 году

Также будет отмечаться и 1000 лет с начала правления Ярослава Мудрого.

Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году (№ 9234), среди которых - день рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение после нескольких попыток проголосовали 232 народных депутата из 333, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается торжественно отметить на государственном уровне ряд памятных дат и юбилеев, проведение которых должен обеспечить Кабинет министров.

В частности, будет отмечаться 1000 лет с начала правления Ярослава Мудрого, великого князя Киевской Руси (1019 г.); 400 лет со времени выхода "Грамматики" Мелетия Смотрицкого - первого полного издания церковнославянского языка в украинской редакции (1619 г.); 360 лет со времени Конотопской битвы, в которой украинское войско одержало победу над российским (7 июля - 9 июля 1659г.).

Кроме того, речь идет о 200-летии со времени премьеры пьесы Ивана Котляревского «Наталка Полтавка» на сцене полтавского театра (1819 г.); 100 лет со времени создания Одесской киностудии (1919 г.); 100 лет со времени основания Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (1919 г.).

Также будет отмечаться 100 лет со дня провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики (22 января 1919 г.).

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Предполагается празднования 1 января 110 лет со дня рождения Степана Бандеры (1909-1959 гг.) - ведущего деятеля и теоретика украинского национально-освободительного движения, председателя Провода Организации украинских националистов, политического деятеля.

6 января будет отмечаться 80 лет со дня рождения тренера, футболиста Валерия Лобановского (1939-2002 гг.); 12 января - 110 лет со дня рождения художницы, мастера народной декоративной росписи Марии Примаченко (Приймаченко) (1909-1997 гг.).

Также предполагается празднование 23 января 90 лет со дня рождения почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета (1929 г.р.).

Среди прочего, речь идет о ряде Дней памяти: 80-я годовщина начала Второй мировой войны (1 сентября 1939г.); 75-я годовщина депортации крымских татар и других народов Крыма (18 мая 1944 г.); 75 лет с начала переселения и депортации украинцев с Лемковщины, Холмщины, Надсяння, Подляшья (сентябрь 1944 г., день памяти - 10 сентября 2019 г.).

Кроме того, будет отмечаться и 30 лет со времени падения коммунистических режимов в странах Центрально-Восточной Европы (9 ноября 1989 г.).

Постановление № 9234 вступает в силу со дня его принятия.